L'ente federale statunitense per la sicurezza dei trasporti (National Transportation Safety Board, Ntsb) ha diffuso un'allerta urgente sul rischio che alcuni motori a reazione per aeroplani di linea possano far entrare fumo nell'abitacolo o nella cabina passeggeri in caso di avaria. I motori in questione sono i Leap-1B prodotti da Cfm International, installati sugli aerei Boeing 737 Max, ma l'avviso riguarda anche i modelli Leap-1A e -1C utilizzati su alcuni Airbus A320neo.