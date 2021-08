Usa, emergenza migranti: boom di minori arrestati al confine

-afp

E' di nuovo emergenza migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. A luglio, il numero di persone che hanno attraversato il confine tra Messico e Usa ha raggiunto livelli record. Anche il tasso di bambini senza documenti nelle strutture della polizia di frontiera è in aumento. Al primo agosto, secondo i dati governativi, 2.200 minori non accompagnati erano in custodia della polizia di frontiera, oltre il doppio rispetto al mese precedente.