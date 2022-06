Usa, Elon Musk pronto a sostenere Ron De Santis alle elezioni 2024

Elon Musk, miliardario cofondatore e amministratore delegato di Tesla, ha dichiarato di voler sostenere il governatore della Florida, Ron De Santis, nel caso in cui decida di correre alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

Lo ha scritto su Twitter, aggiungendo di aver votato per un candidato repubblicano "per la prima volta nella vita" nel quadro delle elezioni speciali per un distretto della Camera in Texas, vinte da Mayra Flores.