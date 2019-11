Usa, Elizabeth Warren: "Favorevole al diritto all'aborto"

Nel corso del dibattito svoltosi ad Atlanta tra i candidati dem alla Casa Bianca per il 2020, Elizabeth Warren ha puntata sull'elettorato femminile. "Io sono per il diritto dell'aborto: le donne d'America possono contare su di me" ha detto. La senatrice americana ha parlato anche della situazione migranti. "Dobbiamo fermare Donald Trump dal continuare a creare crisi al confine" con il Messico ha sottolineato.