Usa, "Electrofishing": la tecnica per catturare le carpe nel lago Kentucky

Si chiama "Electrofishing" ed è una tecnica per stordire i pesci. Nel lago Kentucky è utilizzata contro le carpe asiatiche considerate una minaccia per la pesca. Secondo gli esperti, la specie ridurrebbe il cibo disponibile per la popolazione ittica locale. Il filmato mostra il momento in cui alcuni operatori del dipartimento di risorse ittiche del Kentucky utilizzano la pratica in questione nei pressi della diga di Barkley al fine di allontanare le carpe dai corsi d’acqua