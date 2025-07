Usa, dottorando in criminologia confessa di aver ucciso quattro coinquilini

Bryan Kohberger, dottorando in criminologia, 30 anni, ha ammesso di aver ucciso quattro coinquilini in una piccola città universitaria dell'Idaho nel 2022, nell'ambito di un patteggiamento per evitare la pena di morte. Il caso aveva sconvolto l'America. Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Xana Kernodle e Madison Mogen sono stati uccisi nella loro casa fuori dal campus nella città di Moscow, nel novembre 2022. Durante un'udienza il giudice ha letto i dettagli dell'accordo, incluso il fatto che Kohberger rinunci al diritto di presentare ricorso o di chiedere clemenza.