Usa, dopo blitz a casa Trump cresce la pressione su Fbi e Giustizia

Il ministro della Giustizia americano Merrick Garland nel mirino delle critiche per il blitz dell'Fbi a casa di Donald Trump.

Non scampa agli attacchi neanche il direttore dell'Fbi, Christopher Wray, nominato proprio dall'ex presidente. I repubblicani compatti chiedono loro una spiegazione per un'azione senza precedenti. "E' necessario che si spieghi cosa ha portato" alla perquisizione, afferma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, dando voce ai malumori del suo partito.