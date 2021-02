Usa, donna uccisa in Alabama: marito incastrato dall'app contapassi e condannato a 16 anni

Twitter

Un cittadino americano di 47 anni, William Jeffrey West, è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la moglie Kathleen "Kat" Dawn West. Il delitto è stato compiuto nel 2018 in Alabama, ma la condanna definitiva è stata pronunciata solo adesso. L'uomo avrebbe simulato un incidente da parte della donna, ma è stato incastrato dall'app contapassi: risulta infatti che West abbia fatto 18 passi nel lasso di tempo in cui aveva dichiarato di trovarsi a letto.