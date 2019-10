Usa, diplomatici scrissero dichiarazione per Zelensky

Secondo il "New York Times", due diplomatici statunitensi scrissero una dichiarazione per Voldymyr Zelensky in cui il presidente ucraino si impegnava a indagare su Joe Biden e il figlio Hunter e sulle presunte interferenze dell'Ucraina sul voto del 2016 per favorire Hillary Clinton. L'episodio risale ad agosto dopo la telefonata tra Trump e Zelensky. La dichiarazione però non fu mai usata.