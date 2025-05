Usa, il democratico Rahm Emanuel pensa alla Casa Bianca

L'ex capo di gabinetto della Casa Bianca, ex ambasciatore Usa in Giappone ed ex sindaco di Chicago Rahm Emanuel, esponente del Partito democratico, ha lasciato intendere di volersi candidare alla presidenza degli Stati Uniti. "Tutte le persone di questo pubblico vogliono solo una cosa - ha detto durante una intervista a "Abc News" -: che i propri figli abbiano una possibilità. Il problema è che Washington li sta fregando. Ed è sbagliato". Dopo queste dichiarazioni, più di una persona ha commentato che Emanuel sembrava voler assumere un tono "presidenziale". Il diretto interessato non ha negato, affermando di essere "in allenamento" e aggiungendo: "Non so se arrivero' alle Olimpiadi"