Usa: Dem indagano su autorizzazioni sicurezza a genero Trump

I democratici alla Camera voglio far luce su eventuali irregolarità riguardo la concessione delle autorizzazioni per la sicurezza a Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump. Kushner ha avuto due bocciature al "security clearence" per accedere alla Casa Bianca probabilmente per preoccupazioni su potenziali influenze straniere su di lui. Nonostante questo è poi arrivato il via libera del supervisor.