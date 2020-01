Usa: "Dall'Iran nessuna minaccia credibile ma rischio cyber attacchi"

Dopo l'uccisione del generale Soleimani "non esiste alcuna specifica e credibile minaccia dall'Iran". Lo sostiene il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano che, però, mette in guardia dal rischio di un'ondata di cyber attacchi. Le reti informatiche statunitensi, non solo quelle del governo federale, possono diventare un obiettivo degli hacker di Teheran, come spiegato dal responsabile per la cyber sicurezza, Chris Krebs.