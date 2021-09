Usa, da esperti Fda ok a terza dose del vaccino Pfizer solo per gli over 65

Afp

Il comitato di esperti della Food and Drug Administration, l'agenzia federale Usa preposta alla sicurezza dei farmaci, ha votato a favore di una terza dose di vaccino Pfizer, ma solo per le persone dai 65 anni in su e per i più vulnerabili, a partire dal sesto mese dopo la seconda dose. La decisione finale della Fda è attesa per la prossima settimana, ma generalmente l'agenzia segue le raccomandazione dei propri esperti indipendenti.