Negli Usa crollano le morti per overdose: -24% in un anno

Negli Stati Uniti i decessi per overdose da droga sono calati del 24% in un anno raggiungendo il valore più basso dal 2000. Lo hanno reso noto i Centers for Disease Control and Prevention. "È senza precedenti vedere i decessi per overdose scendere di oltre 27mila unità in un solo anno", ha affermato Allison Arwady, direttrice del National Center for Injury Prevention and Control dei Cdc. "Sono più di 70 vite salvate ogni giorno". I dati si riferiscono al periodo compreso tra ottobre 2023 e settembre 2024.