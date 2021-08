Usa, crescono i ricoveri a causa del Covid negli ospedali della Georgia 

Afp

Gli ospedali della Georgia stanno lanciando allarmi dicendo che i pazienti Covid-19 sono in forte aumento mentre le infezioni da coronavirus crescono rapidamente in tutto lo Stato. I direttori sanitari di quattro ospedali costieri hanno dichiarato lunedì in una conferenza stampa che le loro istituzioni stanno rapidamente esaurendo i letti e hanno chiesto che più persone vengano vaccinate e indossino mascherine.