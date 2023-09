Usa, crescono i richiami per gli alimenti contaminati

Questo è l'esito di una ricerca condotta dal Dipartimento Statunitense per l'Agricoltura. Nel 2022 ci sono stati nove richiami alimentari per la plastica negli Stati Uniti, circa il triplo rispetto agli alimenti contaminati da batterio E.coli.

Cosa sono i richiami alimentari Un richiamo alimentare si verifica, quando vengono riscontrate delle non conformità in un prodotto ma questo è già stato immesso sul mercato. In tal caso si procede al ritiro dei lotti rimanenti e si informa i consumatori tramite apposita cartellonistica da apporre nei punti vendita, come nei supermercati, dei rischi connessi all'alimento.

Cibo e plastiche Per il Dipartimento dell'Agricoltura è diventato normale che ci siano contaminazioni legate alla plastica e richiami alimentari per questa ragione sono diffusi. Alcuni oggetti provengono dalla produzione, come la plastica proveniente da nastri trasportatori sfilacciati. Le aziende utilizzano raggi X, metal detector e altro per individuare gli oggetti ma secondo gli esperti le aziende "si dimenticano dei pezzi".

I casi più eclatanti Le agenzie federali stabiliscono se i richiami sono necessari e il più delle volte sono volontari. Si trova di tutto solitamente dagli Insetti nelle zuppe di broccoli ai sassi nei biscotti. Il caso più eclatante fu 4 anni fa quando furono segnalati dall'USDA (Dipartimento Statunitense dell'Agricoltura) 34 richiami su oltre 16 milioni di alimenti, in gran parte causati da un gigantesco richiamo di 12 milioni di chili di strisce di pollo contaminate da pezzi di metallo.