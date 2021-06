Usa, creata una commissione inchiesta sull'assalto a Capitol Hill

-afp

La speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, ha annunciato la creazione di una commissione speciale per indagare sull'attacco a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio, dicendo che è "imperativo cercare la verità". Il 6 gennaio "è stato un giorno di oscurità per il nostro Paese" e il "terrore e il trauma" per i membri e il personale che erano lì è qualcosa che "non posso perdonare", ha aggiunto.