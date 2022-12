Usa, Casa Bianca: "Il Covid non è finito, prepararsi a una nuova ondata"

La pandemia di Covid non è finita negli Stati Uniti e adesso è il momento di prepararsi ad una nuova ondata.

È l'avvertimento lanciato dalla Casa Bianca alla vigilia delle feste di Natale e nel pieno dell'inverno. L'amministrazione Biden ha dato il via a una nuova campagna per spingere il maggior numero di americani non solo a vaccinarsi contro il virus, ma anche a eseguire Covid test con una certa regolarità. In alcuni edifici federali è stato di recente reintrodotto l'obbligo di mascherina, mentre in aeroporti e stazioni sono ritornati i messaggi che invitano i viaggiatori a indossarla.