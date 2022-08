Usa, Covid: Casa Bianca prepara campagna per quarta dose di vaccino

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si prepara a lanciare una campagna per la promozione di una quarta dose (seconda dose booster) dei vaccini contro il Covid-19.

La Casa Bianca intende dare il via alla nuova campagna di vaccinazioni dopo il Giorno del lavoro, che cade il primo lunedì di settembre. Il dottor Peter Marks, principale responsabile della regolamentazione dei vaccini presso la Food and Drug Administration, ha annunciato che è ormai prossima l'autorizzazione di nuove versioni dei vaccini di Moderna e Pfizer-BioNTech aggiornati per aumentarne l'efficacia contro le nuove varianti.