Usa, Corte Suprema si pronuncerà su diritto cittadinanza nati nel Paese

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare un caso in merito al diritto costituzionale alla cittadinanza per alcuni bambini nati negli Stati Uniti. Nel suo primo giorno in carica a gennaio, il presidente Donald Trump aveva firmato un'ordinanza per porre fine alla cittadinanza per nascita per coloro che sono nati da genitori che si trovano illegalmente nel paese, ma la decisione era stata bloccata da diverse corti di grado inferiore. Non è stata ancora fissata una data per la discussione della Corte Suprema e la sentenza arriverà tra qualche mese. Qualunque decisione della Corte potrebbe avere importanti implicazioni per le politiche di contrasto all'immigrazione da parte di Trump.