Usa, Corte Suprema boccia divieto sui potenziatori di armi

Vittoria per i sostenitori delle armi da fuoco negli Stati Uniti. La Corte Suprema, infatti, ha respinto il divieto per i potenziatori delle armi da fuoco, i cosiddetti bump stock. Con 6 voti a favore e 3 contrari è stato ritenuto illegale il divieto, che fu imposto da Donald Trump dopo il massacro al concerto di Las Vegas del 2017 in cui morirono 58 persone e in cui fu usato proprio uno di questi dispositivi. Il bump stock trasforma una normale arma in un'arma automatica, aumentandone in maniera esponenziale la potenza di fuoco.