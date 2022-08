Usa, Corte appello Washington autorizza la richiesta dei redditi di Trump

La Corte d'appello federale di Washington ha approvato la richiesta della commissione della Camera di ottenere le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump.

A rilasciarle dovrà essere l'Agenzia delle entrate americana, cioè l'Internal revenue service. La sentenza, pubblicata in anteprima dalla Cnn, è un duro colpo per l'ex presidente Usa, che da anni si oppone in tribunale al rilascio delle sue dichiarazioni dei redditi a qualsiasi commissione d'inchiesta.