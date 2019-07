Usa, concesso uso pesticida legato a malattie dei bambini

L'agenzia per la protezione ambientale americana ha deciso di non vietare l'uso del pesticida associato alla sviluppo di problemi di salute nei bambini. La decisione di non vietare il clorpirifos arriva al termine di una battaglia legale durata anni e rappresenta una vittoria per l'industria chimica e per gli agricoltori, che hanno fatto pressing affinché fosse consentito l'uso del pesticida necessario, a loro avviso, per proteggere i raccolti.