Usa, Cnn: il capo dell'Fbi aprì un'indagine su Trump per ostacolo alla giustizia

L'ente investigativo statunitense avrebbe considerato l'ipotesi di un'inchiesta del genere prima del siluramento di Comey, basandosi anche sulle conversazioni tra il tycoon e il capo del Bureau nello studio Ovale. Trump avrebbe chiesto a Comey di lasciar cadere l'inchiesta sul suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn.



McCabe, preso di mira ripetutamente dal presidente americano, è stato licenziato a marzo dall'allora ministro della Giustizia Jeff Sessions un paio di giorni prima di andare in pensione, con l'accusa di aver diffuso informazioni ai media e di non essere stato "onesto", neanche sotto giuramento, in diverse occasioni.