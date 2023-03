Usa: "Con la Cina non vogliamo un conflitto, ma una collaborazione strategica"

Gli Usa vogliono avere con la Cina una "competizione strategica" e "non cercano il conflitto".

Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, commentando le ultime minacce di Pechino a Washington, che è accusata di promuovere una politica di "contenimento e aggressione". Parlando poi dell'incidente al gasdotto Nord Stream, ha osservato: "Le tre indagini non sono ancora concluse. Crediamo che sia stato un atto di sabotaggio, ma solo al termine delle valutazioni condotte in Europa, gli Stati Uniti valuteranno una reazione appropriata".