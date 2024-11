Usa-Cina, Biden a Xi: "Competizione non diventi conflitto"

"La competizione non viri verso un conflitto". E' l'auspicio del presidente Usa Joe Biden nel suo incontro a Lima con il presidente cinese Xi Jinping. Un faccia a faccia a margine del vertice Apec, due mesi prima che Donald Trump entri in carica. "Noi due non siamo sempre stati d'accordo, ma il nostro dialogo è sempre stato candido. E questo penso che sia importante", ha chiosato il commander in chief, mentre il leader cinese, da parte sua, ha annunciato che lavorerà per una "transizione fluida" nei rapporti Cina-Usa. Pechino è "pronta a lavorare con la nuova amministrazione americana per mantenere la comunicazione, espandere la comunicazione e gestire le differenze", ha poi aggiunto Xi.