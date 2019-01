Usa, Casa Bianca: "Trump farà muro con Messico con o senza Congresso

"Se il muro con il Messico non sarà finanziato Donald Trump per realizzarlo ricorrerà ai suoi poteri esecutivi e lo farà con o senza il Congresso". Lo ha detto il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney, ribadendo come il presidente americano non abbia intenzione di desistere dallo stanziare 5,7 miliardi di dollari per l'opera.