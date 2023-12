Usa, Casa Bianca non interviene: stop alla vendita di alcuni Apple Watch

Il provvedimento

La Casa Bianca ha rifiutato di revocare il divieto di vendita degli smartwatch di Apple negli Stati Uniti. La Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (Itc) aveva stabilito in ottobre che Apple aveva violato due brevetti di tecnologia sanitaria dell'azienda di apparecchiature mediche Masimo Corp utilizzando un sensore di ossigeno nel sangue nei suoi orologi. I modelli in questione sono la serie 9 e l'Ultra 2 degli Apple Watch la cui vendita è stata sospesa dalla stessa Apple online dal 21 dicembre e da due giorni anche negozi fisici in tutti gli Stati Uniti.