Usa, Casa Bianca: in Afghanistan rivedremo accordi con talebani

Gli Stati Uniti rivedranno gli accordi del febbraio 2020 con i talebani, "anche per valutare se stiano rispettando i propri impegni a tagliare i legami con i gruppi terroristici, ridurre la violenza in Afghanistan e impegnarsi in negoziati significativi con il governo afghano e altre parti interessate". Lo annuncia la Casa Bianca in merito al colloquio tra il consigliere per la sicurezza Jake Sullivan e l'omologo afghano Hamdullah Mohib.