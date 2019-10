Usa, Casa Bianca: impeachment illegittimo, Trump non coopera

Donald Trump non coopererà con l'indagine per un suo possibile impeachment. Lo fa sapere la Casa Bianca in una lettera inviata alla speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Nella lettera i dem vengono accusati di aver avviato l'indagine per l'impeachment per cercare di "capovolgere i risultati delle elezioni del 2016 e privare gli americani del presidente che hanno liberamente scelto".