Usa, capo di Stato maggiore: "Guerre solo se necessarie"

"Posso assicurare il popolo americano che gli alti dirigenti raccomandano di mandare le nostre truppe a combattere solo quando lo richiede la sicurezza nazionale e come ultima risorsa". Lo ha detto il capo di Stato maggiore, James McConville. L'ufficiale non ha commentato le accuse di Donald Trump che il Pentagono voglia intraprendere guerre per accontentare le aziende belliche, ma le sue parole sembrano, in qualche modo, una risposta indiretta.