Usa, uno dei libri della serie "Capitan Mutanda" ritirato dal commercio perché "perpetua razzismo passivo"

Ansa

Uno dei libri illustrati della serie "Capitan Mutanda" è stato ritirato dal commercio per decisione della casa editrice Scholastic perché "perpetua il razzismo passivo". Il graphic novel incriminato è "The Adventures of Ook and Gluk", del 2010. L'autore Dav Pilkey si è scusato dicendo che "contiene stereotipi razziali dannosi e non intenzionali" ed è "nocivo per i lettori asiatici". La scelta arriva mentre negli Stati Uniti è in corso un'ondata di violenza nei confronti degli asioamericani.