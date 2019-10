Usa, Camera chiede documenti a Pence sull'Ucrainagate

I presidenti delle tre commissioni della Camera che conducono l'indagine di impeachment contro Donald Trump per l'Ucrainagate hanno chiesto i documenti sulla vicenda anche al vicepresidente Mike Pence, dandogli tempo sino al 15 ottobre. Secondo il Washington Post, Trump aveva coinvolto più volte anche Pence nelle sue pressioni sul presidente ucraino Volodymr Zelensky per far indagare i Biden.