Usa, Camera approva terza proroga per evitare lo shutdown

ansa

La Camera Usa ha approvato una terza proroga in meno di cinque mesi per garantire il finanziamento delle attività governative sino all'11 marzo, evitando il rischio di uno shutdown dopo il 18 febbraio. Con i dem hanno votato a favore anche 51 repubblicani. Ora il provvedimento passa al Senato. La breve durata dell'estensione lascia intendere, secondo i media Usa, che non c'è ancora un accordo tra i due partiti su come stanziare miliardi di dollari nella spesa federale a medio termine.