Usa, Camera approva legge per sostenere produzione chip computer

Ansa

La Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge che, secondo i democratici che l'hanno promossa, metterà gli Usa nelle condizioni di competere meglio con la Cina. In un momento in cui la carenza di chip per i computer ha portato a prezzi più alti per automobili e dispositivi elettronici, gli Usa rafforzano l'industria nazionale dei semi-conduttori e rafforzano le filiere di produzione e distribuzione con quasi 100 miliardi di dollari di investimenti.