Usa, cala la popolazione bianca: è la prima volta dal 1790

La popolazione bianca negli Stati Uniti è calata per la prima volta in termini assoluti dal 1790, anno in cui si cominciarono a raccogliere dati relativi al censimento. Nel 2020 il numero delle persone che si identificano come "bianchi non di origine ispanica" è sceso di 5,1 milioni, attestandosi a 191,7 milioni di persone: un calo del 2,6%. Secondo l'Ufficio demografico americano, i bianchi sono passati dal 63,7% del 2010 al 57,8% del 2020.