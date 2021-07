Usa, bus si schianta contro un muro a Washington: 12 feriti, 5 gravi

-afp

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in un incidente di autobus a Washington, negli Stati Uniti. Due persone sono state portate in ospedale in condizioni critiche dopo che il bus si è schiantato, per cause ancora da chiarire, contro un muro. Altre tre persone hanno riportato ferite gravi e altre sette sono rimaste ferite lievemente, hanno detto i vigili del fuoco del Distretto di Columbia.