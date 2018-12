Usa, bimbo in fin di vita: travel ban vieta alla mamma yemenita di vederlo

Una mamma yemenita forse non riuscirà a vedere per l'ultima volta suo figlio prima che i medici stacchino le macchine che lo tengono in vita. Lo Yemen è infatti uno dei sei Paesi a maggioranza musulmana colpito dal divieto di ingresso negli Usa, il travel ban di Donald Trump. Lo denuncia la famiglia del bambino di due anni affetto da una malformazione celebrale. Il bimbo, Abdullah Hassan, e suo padre sono cittadini americani.