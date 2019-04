Usa, bimbo di 3 anni gioca con l'iPad del padre e lo blocca per 48 anni

"Incidente" domestico per il giornalista del New Yorker Evan Osnos. Il reporter americano, che aveva lasciato l'iPad in casa, come di consueto, si è ritrovato il tablet bloccato per 25.536.442 minuti, ossia 48 anni e qualche mese. A raccontarlo è stato lo stesso Osnon via Twitter: "Sembra uno scherzo ma non lo è. Mio figlio di tre anni tentando di accedere al mio iPad lo ha bloccato per 48 anni. Avete una soluzione?".