Usa, Bill Gates contro le disuguaglianze: 500 milioni per le case popolari

Il fondatore di Microsoft Bill Gates scende in campo contro le disuguaglianze e investe 500 milioni di dollari per la costruzione di case popolari nell'area di Seattle, negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times, sottolineando che si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze sociali nell'area in cui sono concentrati i "big" dell'hi-tech americano.