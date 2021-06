Usa, Biden volerà in Europa per "radunare le democrazie"

ansa

Radunare le democrazie, fronteggiare le sfide di Russia e Cina, del clima e dei cyber-attacchi con richiesta di riscatto e sostenere la tassa minima sulle multinazionali: sono questi gli obiettivi degli Stati Uniti. Lo riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, illustrando l'imminente viaggio del presidente Joe Biden in Europa per il G7, il vertice Nato, il summit Usa-Ue e il faccia a faccia con Vladimir Putin.