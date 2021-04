Usa, Biden: "Violenza delle armi è epidemia che non dobbiamo accettare"

Ansa

"La violenza delle armi da fuoco è un'epidemia in America. Ma non dobbiamo accettarla". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo la sparatoria di Indianapolis. "Troppi americani stanno morendo ogni giorno e questo macchia il nostro carattere e squarcia la vera anima della nostra nazione. Dobbiamo agire per cambiare le cose", ha aggiunto.