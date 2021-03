Usa, Biden verso il più ampio aumento delle tasse dal 1942

Ansa

Joe Biden si appresta a proporre quello che si configura come il più ampio aumento delle tasse federali dal 1942. L'inasprimento della pressione fiscale riguarderà aziende e ricchi e servirà per finanziare il maxi piano per le infrastrutture e la lotta ai cambiamenti climatici. Un piano, riporta il Nyt, che il presidente intende presentare mercoledì prossimo a Pittsburgh e che l'amministrazione ritiene chiave per il rilancio dell'economia americana.