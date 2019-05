Usa, Biden: tutelare diritto voto, con Trump si rischia segregazione

"Il diritto di voto va tutelato: con l'amministrazione Trump rischiano di tornare le leggi Jim Crow", quelle che crearono e mantennero la segregazione razziale negli Stati Uniti. Lo afferma Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, in un comizio per la sua campagna elettorale in South Carolina, dove gli elettori afroamericani giocano un ruolo importante nel processo di "nomination" democratica.