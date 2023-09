Usa, Joe Biden: "Nel 2024 corro per difendere democrazia da Trump"

Il presidente Usa Joe Biden, nel corso di un evento di raccolta fondi a New York, ha detto di correre per la Casa Bianca "perché in gioco c'è la democrazia.

La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c'è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana". "Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia" ha concluso Biden.