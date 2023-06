Usa, Biden agli studenti: "Non smetterò di battermi per voi"

Il presidente degli Usa, Joe Biden, ribadisce il suo sostegno agli studenti universitari e alle loro famiglie.

"Non smetterò di battermi per voi. La Corte Suprema ha chiuso una strada e noi ne proveremo un'altra", afferma l'inquilino della Casa Bianca dopo la bocciatura del suo piano per cancellare il debito universitario da parte dei giudici supremi.