Usa, Biden striglia Trump: teorie complotto ci danneggiano

Le teorie del complotto, come quelle di QAnon, che continuano a prosperare nel nostro Paese "metteno a rischio la reputazione dell'America all'estero". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in quella che appare come una critica anche a Trump, che continua a parlare di "elezioni rubate". Biden ha raccontato alla Cnn come i leader G7 con cui ha parlato appaiano scettici e dubbiosi quando cerca di spiegare che "l'America è tornata".