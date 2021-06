Usa, Biden: "Sentenza su Obamacare è vittoria per tutti americani"

IPA

Commentando la decisione della Corte suprema sull'Obamacare, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che questa "è una grande vittoria per tutti gli americani che beneficiano di questa legge rivoluzionaria e che cambia la vita". "È una vittoria per più di 130 milioni di americani con condizioni preesistenti - ha proseguito - e per altri milioni che correvano il rischio immediato di perdere l'assistenza sanitaria".