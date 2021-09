Afp

Vaccino anti-Covid obbligatorio per tutti i dipendenti federali, senza l'alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone: è il piano messo a punto dal presidente americano Joe Biden per rafforzare la lotta alla pandemia. Gli altri obiettivi sono: esortare il mondo privato di fare altrettanto, dare il via alla somministrazione della terza dose e mantenere aperte le scuole con l'obbligo della mascherina e aumentando i test.