Usa, Biden: "Pronto a colloqui sull'accordo nucleare con l'Iran"

ansa

Joe Biden è "pronto a sedersi al tavolo dei negoziati per parlare con gli iraniani di come tornare a vincoli rigorosi sul loro programma nucleare". Lo ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, affermando che il presidente Usa è aperto a negoziare con Teheran sul ritorno all'accordo sul nucleare tra l'Iran e le potenze mondiali.